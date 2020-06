Pescara, la gelateria del topo in vetrina vuole farsi perdonare: gelato gratis per tutti

Pochi giorni fa, un video – ben presto diventato virale – mostrava un topo che si aggirava indisturbato nella vetrina di una gelateria nel centro di Pescara. In seguito all’intervento dei militari del NAS e terminata l’operazione di derattizzazione, i titolari della gelateria hanno deciso di riaprire regalando gelato a tutti. Decisamente un bel modo per farsi perdonare.

Il gelato verrà regalato proprio in queste ore, visto che l’iniziativa “gratis per tutti” della gelateria Pepper Cream di corso Umberto I a Pescara è valida solo per oggi, dalle ore 16 alle 21, in occasione delle riapertura in seguito alla figuraccia del topo di pochi giorni fa.

“Per ringraziare tutti coloro che ci hanno mostrato solidarietà e convincere gli scettici – spiega il gestore Marco Drago – abbiamo organizzato un evento per mercoledì a partire dalle 16 alle 21. Durante questo evento ci sarà l’animazione per i più piccoli e gelato gratis per tutti”.

Da sottolineare come, in occasione del sopralluogo del Nas di PEscara sono state trovate tracce del roditore ma sono state escluse contaminazioni di alimenti in vendita o materie prime.

FONTE: Il Pescara