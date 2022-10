Pesce luna da tre tonnellate: l’esemplare più pesante del mondo è stato trovato in Portogallo

di Luca Venturino 20 Ottobre 2022

Pesca da record? No, non proprio: il leviatano in questione è stato trovato già morto, la carcassa che galleggiava a pelo d’acqua vicino all’isola di Faial, Azzorre, nel nord Atlantico centrale. Si tratta di un pesce luna con un peso di circa tre tonnellate (2744 chilogrammi, per gli amanti della precisione) che, di fatto, si qualifica come il pesce osseo più pesante al mondo. Studiato dai ricercatori dell’Atlantic Naturalist Association e dell’Università delle Azzorre per i dati biometrici e morfologici, entrambi in Portogallo, il pesce è stato trascinato a riva dove l’animale è stato pesato, misurato e prelevato il tessuto per il test del DNA: il nostro protagonista ha scavalcato il detentore del record precedente con uno scarto di quasi 400 chilogrammi.

Il pesce luna è stato pesato con un dinamometro a scala di gru – un dispositivo progettato per pesare carichi tipicamente sollevati da una gru – dopo essere stato sollevato da terra utilizzando un carrello elevatore. L’animale era lungo 3,25 metri e aveva un’altezza di 3,59 metri. Misurato intorno al suo centro (metà del corpo), aveva una larghezza massima di 86 centimetri, hanno detto i ricercatori. Il sesso non è stato determinato. José Nuno Gomes-Pereira, autore principale dell’articolo e ricercatore post-dottorato dell’Atlantic Naturalist Association, ha dichiarato alla CNN martedì che è stato rattristante “vedere l’animale in questa situazione perché avrebbe dovuto essere un re dell’oceano aperto”.

Lo stesso Gomes-Pereira, tuttavia, ha sottolineato come la scoperta fosse nettamente positiva, in quanto un chiaro segno “che gli oceani sono ancora abbastanza sani da sostenere le specie più pesanti esistenti”, seppur sia necessario adottare un approccio più cauto per quanto riguarda il traffico di barche nella zona. Il colosso aveva una sorta di contusione sulla parte anteriore, che di fatto potrebbe aver causato la sua morte, anche se di fatto non è ancora stato determinato se l’impatto sia avvenuto prima o dopo il suo decesso. Verso l’inizio dell’estate, invece, in Cambogia è stato pescato il pesce d’acqua dolce più grande al mondo: una colossale razza da 300 kg.