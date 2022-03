Peste suina, 50 milioni agli allevatori: approvato il decreto

Un risultato perlopiù unanime quello che si è registrato all'Aula del Senato per l'approvazione del ddl di conversione in legge del decreto che ha l'obiettivo di contrastare la diffusione della peste suina.

di Marco Locatelli 31 Marzo 2022

L’emergenza peste suina continua a imperversare e il governo corre ai ripari. È arrivato l’ok del Senato al decreto con il quale il governo intende stanziare 50 milioni di euro a favore degli allevatori, che sono costretti ad abbattere i lori capi, anche se sani.

176 voti a favore, 3 contrari e 21 astenuti. Un risultato perlopiù unanime quello che si è registrato all’Aula del Senato per l’approvazione del ddl di conversione in legge del decreto che ha l’obiettivo di contrastare la diffusione della peste suina africana in Italia, soprattutto in Liguria e Piemonte.

Dagli ultimi monitoraggio dell’Istituto zooprofilattico di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta sono al momento 74 le positività accertate nella zona rossa, tra Liguria (32) e Piemonte (42).

Pochi giorni fa Regione Liguria in merito aveva annunciato di essere entrata nella seconda fase delle misure di contenimento del focolaio che consistono nella realizzazione di una seconda barriera artificiale di contenimento presso le autostrade A26 e A27, con priorità alle aree a ovest della arterie stradali, e nel depopolamento dei cinghiali locali.