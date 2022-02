Peste suina africana, 12 milioni per rinforzare le recinzioni di contenimento

di Luca Venturino 28 Febbraio 2022

116 chilometri di rete anti-faunistica lungo le autostrade A7, A26 e D08, per un investimento che ammonta a 12 milioni di euro: sono i numeri dell’intervento finanziato da Autostrade per l’Italia (Aspi) volto a potenziare le recinzioni e contenere il focolaio di peste suina africana individuato il mese scorso tra Liguria e Piemonte.

Nello specifico, i lavori stati avviati già dal 1 febbraio, con l’individuazione di 49 chilometri come assolutamente prioritari (e che dovrebbero essere del tutto completati entro il 30 aprile), mentre 21 km sono già stati realizzati. Il progetto nasce da una collaborazione di Aspi con Regione Liguria, il commissario straordinario all’emergenza, le forze di polizia provinciali e le associazioni dei cacciatori; e prevede l’installazione di una recinzione alta 180 centimetri con a rinforzo un pannello di rete elettrosaldata zincata alto la metà e che affonda nel terreno di 30 cm, in modo da bloccare il passaggio al di sotto della barriera da parte degli animali. Nel frattempo, continueranno a restare in vigore tutte le restrizioni finora attuate. Noi, invece, cogliamo l’occasione per ricordare che l’epidemia in questione è mortale solamente per maiali e cinghiali, ma non per l’uomo (come sostengono anche gli assessori del Piemonte).