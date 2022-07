Peste Suina africana: 4 nuovi casi fra Liguria e Piemonte

Sono stati registrati altri 4 casi di Peste Suina africana fra Liguria e Piemonte, più precisamente uno in Liguria e tre in Piemonte.

di Manuela 8 Luglio 2022

Nuovo aggiornamento sulla Peste Suina africana per quanto riguarda il focolaio di Liguria e Piemonte: sono stati registrati quattro nuovi casi, uno in Liguria e tre in Piemonte. I casi sono stati tutti accertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il caso di Liguria è stato di nuovo segnalato a Serra Riccò, il terzo nel comune dall’inizio di questa epidemia. I tre nuovi casi piemontesi, invece, sono tutti in provincia di Alessandria: uno a Cassinelle (è il sesto in questo comune), uno a Morbello (è il secondo qui) e uno a Molare (è il settimo qui). In questo modo il totale dei positivi arriva a quota 164, 105 in Piemonte e 59 in Liguria.

Questo il conteggio totale delle carcasse infette ritrovate in Liguria:

Campo Ligure: 13 Rossiglione: 13 Mignanego: 9 Ronco Scrivia: 8 Isola del Cantone: 5 Busalla: 4 Serra Ricò: 3 Campomorone: 1 Casella: 1 Genova: 1 Masone: 1

Questi sono, invece, le segnalazione di casi di cinghiali infetti in Piemonte:

Arquata Scrivia: 12 Ovada: 10 Voltaggio: 9 Gavi: 8 Lerma: 7 Molare: 7 Cassinelle: 6 Castelletto d’Orba: 5 Rocca Grimalda: 5 Vignole Borbera: 5 Silvano d’Orba: 4 Bosio: 3 Casaleggio Boiro: 3 Montaldeo: 3 Serravalle Scrivia: 3 Tagliolo Monferrato: 3 Franconalto: 2 Grondona: 2 Morbello: 2 Parodi: 2 Carrosio: 1 Mornese: 1 Novi: 1 Prasco: 1

Nel frattempo la Confagricoltura Piemonte ha chiesto che venga dato il permesso di abbattere più cinghiali, proprio nel tentativo di evitare l’ulteriore diffondersi del focolaio.