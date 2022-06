Peste suina africana, nuovo caso in Liguria: è il primo a Serra Riccò

È stato trovato un nuovo caso di peste suina africana in Liguria - il primo in assoluto nel Comune di Serra Riccò.

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Continuano le segnalazioni dei casi di peste suina africana sul territorio nazionale, anche se fortunatamente sono ancora circoscritti nelle due aree ormai già ben note alle autorità sanitarie: dopo il ritrovamento di cinque nuove carcasse infette nel territorio del Comune di Roma (che di fatto hanno portato il totale complessivo di positività nella Regione Lazio a trentadue – tra cui alcuni in un piccolo allevamento di suini all’interno della cosiddetta zona rossa), infatti, l’ultimo rapporto redatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale segnala un nuovo caso in Liguria, nel Comune di Serra Riccò.

Le autorità sanitarie si sono premurate di segnalare che si tratta, di fatto, del primo caso in assoluto mai riscontrato nel centro abitato in questione: importante notare, tuttavia, che questo non implica necessariamente un ampliamento della zona rossa, magari dovuto a un eventuale spostamento dei capi selvatici verso nuovi territori. Serra Riccò, infatti, si trova incastonato nella città metropolitana di Genova, area geografica nella quale erano già stati trovati svariati casi di peste suina africana. A ogni modo, il totale complessivo delle positività al morbo in questione è salito a 146, di cui 91 in Piemonte e 55 nella vicina Liguria.