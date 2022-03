Peste suina africana, il piano per l’allentamento delle restrizioni arriverà a giorni

L'assessore Alessandro Piana ha annunciato che un piano per l'allentamento delle restrizioni dovute alla peste suina arriverà a giorni.

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Il nuovo piano regionale per allentare alcune delle restrizioni attuali, adottate nelle ultime settimane per tentare di contenere quando possibile il focolaio di peste suina africana che corre tra Piemonte e Liguria, dovrebbe arrivare a giorni. L’annuncio, che segue all’individuazione di un nuovo caso piemontese, è arrivato direttamente dall’assessore ai parchi Alessandro Piana in occasione della seduta mattutina del consiglio regionale di martedì 22 marzo.

Nel corso della riunione di cui sopra il Consigliere Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha chiesto alla giunta l’esatta interpretazione della definizione ‘parco urbano’, dove sarebbero consentite le attività all’aperto, e se il Parco Urbano di Punta Martin e il Parco Urbano delle Mura possono essere considerati facenti parte di questa categoria. L’assessore Piana ha risposto assicurando il Consigliere che, poiché il Governo consente deroghe alle Regioni, l’assessorato è tuttora impegnato nel redigere una serie di ipotesi per rispondere alle richieste dei singoli consiglieri regionali.