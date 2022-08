Peste suina africana, le Marche stanziano 5 milioni per la prevenzione del virus

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Gli allevatori marchigiani possono tirare un sospiro di sollievo: mentre la peste suina africana continua a imperversare in Piemonte, Liguria e Lazio, infatti, le Marche corrono ai ripari e stanziano 5 milioni di euro atti ad accrescere la biosicurezza degli allevamenti di suini per la prevenzione del morbo in questione. Il bando, che verrà pubblicato a breve dalle autorità regionali, destinerà agli allevatori locali contributi finalizzati a “interventi progettuali di prevenzione a livello territoriale del rischio di diffusione della Psa, specialmente a causa del contagio da contatto con altri animali negli allevamenti di maiali e suidi”.

Nello specifico, le tipologie di intervento comprendono operazioni di ammodernamento o realizzazione di nuove recinzioni e zone filtro, ossia aree con accesso e transito obbligatorio per il personale degli stessi allevamenti e per eventuali visitatori. Nel caso degli impianti più grandi (con più di 300 capi, per intenderci) verranno considerati anche la realizzazione di rampe fisse o mobile per il carico di animali con annessa idropulitrice per il lavaggio delle strutture, l’acquisto di celle frigorifere e l’adeguamento di aree localizzate in prossimità dell’accesso, separate dall’area di stabulazione e governo degli animali stessi. Questi locali potranno esser impiagati per disinfettare i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

Importate notare che l’aiuto massimo previsto sarà di 50 mila euro per singola azienda, mentre i beneficiari del bando dovranno essere necessariamente imprenditori agricoli singoli o associati conduttori di aziende zootecniche con allevamenti di suini e/o suidi regolarmente iscritti all’anagrafe delle aziende agricole e alla Camera di Commercio con codice ATECO agricoli ed altri adempimenti di legge.