Phenix, startup anti-spreco, ha acquisito Myfoody

di Manuela 13 Ottobre 2021

Avete presente Phenix, la startup Tech For Good anti-spreco? Ebbene: ha appena acquisito Myfoody, startup attiva nel campo della sostenibilità alimentare e impegnata nella lotta contro gli sprechi alimentari.

Phenix aveva aperto i battenti in Francia nel 2014, espandendosi poi anche in altri Paesi e arrivando anche in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Lo scopo di Phenix è quello di riuscire a risparmiare più di 450mila pasti al giorno, arrivando in 10 paesi europei entro il 2023.

Per tale motivo qui da noi ha acquisito Myfoody, un player locale che dovrebbe aiutare Phenix a consolidarsi nel mercato italiano. Myfoody opera tramite un sistema che consente agli utenti di venire a conoscenza dei prodotti in scadenza nei supermercati, scontati al 50%.

Tramite questa acquisizione Phenix rafforzerà la sua presenza a Milano e potrà cominciare ad espandersi in tutta l’Italia. E questo perché Myfoody attualmente non solo è attiva nelle principali città italiane, ma collabora anche con Lidl Italia e Unicoop Tirreno.

Questi i principali servizi di Phenix per la GDO:

Phenix Date: è un tool che consente ai supermercati di ottimizzare la gestione dei prodotti in scadenza sugli scaffali

app anti-spreco: notifica ai consumatori il cibo rimasto invenduto nei negozi locali, ristoranti e supermercati e in procinto di scadere, a prezzi scontati. Presente anche un programma di fedeltà che permette di accumulare altri sconti

Phenix Stick: grazie a questa funzione le aziende possono ottimizzare la vendita dei prodotti che stanno per scadere

piattaforma ad hoc per collegare le donazioni di cibo da parte di supermercati, industriali e produttori e enti di beneficenza

Julien Fanara, Country Manager di Phenix Italia, ha dichiarato di essere lieto della collaborazione con Myfoody: grazie a questa acquisizione potranno espandersi nella GDO e in Italia.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Giberti, Founder di Myfoody e Babaco Market: Phenix è il player ideale per garantire che il loro progetto anti spreco e di sostenibilità vada avanti, contribuendo anche a fare cultura contro gli sprechi alimentari.