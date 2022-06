Piadine e burrito chiusi con scotch commestibile: l’idea per evitare schizzi di salsa

È venuto in mente ad alcune studentesse americane: creare uno scotch commestibile per piadine e burrito in modo da chiuderli e evitare schizzi di salsa.

di Manuela 10 Giugno 2022

Credo che dovrebbero dare un premio a queste studentesse: hanno inventato uno scotch commestibile per chiudere piadine e burrito in modo da evitare quei fastidiosi schizzi di salsa.

L’idea per questa invenzione è arrivata quando la ricercatrice Erin Walsh, dando un bel morso al suo burrito, non si è vista schizzare della salsa sui suoi pantaloni. Così la donna, insieme alle altre studentesse e colleghe con cui stava discutendo a pranzo su cosa portare come progetto per il corso di design e materiali sostenibili, ha avuto l’illuminazione: creare uno scotch edibile per chiudere burrito e affini in modo da ovviare all’annoso problema degli schizzi di unto da tutte le parti.

Da qui le ricercatrici laureande e Tyler Guarino, Erin Walsh, Marie Eric e Rachel Nie hanno ideato il Tastee Tape: si tratta di uno scotch tutto commestibile, vegano, gluten free e basato su ingredienti naturali, senza dimenticare alcuni additivi alimentari. In pratica questo scotch viene usato per chiudere burrito, involtini e piadine che sono difficili da chiudere e da cui è complicato evitare che salse, ripieni e affini escano fuori.

Le ricercatrici hanno spiegato di aver voluto ottenere una specie di nastro adesivo tutto commestibile, senza sapori o consistenze particolari. Hanno testato circa 50 ricette prima di arrivare a quella definitiva. Ovviamente tale ricetta rimane segreta anche perché la domanda di brevetto è ancora in corso d’opera.

Se non sappiamo quali ingredienti facciano parte di questo scotch, sappiamo però come si usano. In pratica un pezzo di nastro adesivo viene staccato da un foglio di carta cerata, viene inumidito leggermente e poi si applica con una lieve pressione sul cibo che bisogna chiudere.

Ecco il tweet di presentazione:

Tastee Tape: the "gyro" we need. Learn more about their awesome invention in this "wrap" up of Design Day 2022 projects: https://t.co/I6zrRltT65 pic.twitter.com/K8W1MYrMnj — Johns Hopkins University (@JohnsHopkins) May 18, 2022

Ovviamente ci vorrà ancora un po’ prima che il prodotto venga messo in commercio, ma chissà che non possa avere anche altri utilizzi oltre a quello per cui è nato?