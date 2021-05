Richiamo da parte di Ikea: sono stati ritirati dal commercio piatti e tazze Heroisk e Talrika a causa di un rischio fisico. In pratica è stato segnalato che questi articoli potrebbero rompersi o provocare ustioni quando contengono cibi e bevande calde.

Nell’avviso di richiamo pubblicato dalla stessa Ikea, ecco che l’azienda invita tutti coloro che avessero acquistato piatti, ciotole e tazze sia della serie Heroisk che della serie Talrika a non usarli e a riportarli presso il negozio Ikea più vicino per chiedere il rimborso (non sarà necessario presente lo scontrino fiscale di acquisto).

Ikea ha sottolineato che da sempre la sicurezza è una priorità per l’azienda. Tutti i prodotti sono testati e approvati in conformaità agli standard e alle leggi in vigore. Nonostante questo, ecco che per tazze e piatti di queste serie sono stati segnalati casi di rotture e scottature quando contengono cibi e bevande calde.

Per questo motivo Ikea ha deciso di ordinare il ritiro in via precauzionale. Ikea si scusa poi con i clienti per i disagi provocati. Per chi volesse ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti al numero verde 800924646.

Sempre a proposito di Ikea, è da poco arrivata la notizia che, grazie alla collaborazione con Glovo, fino a fine agosto sarà possibile ordinare a domicilio anche le polpette e i piatti svedesi presenti nel Ristorante, Bistro e Bottega Svedese dell’azienda.