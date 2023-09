Pillole dimagranti killer: negli Usa è allarme per l’oleandro giallo

di Chiara Cajelli 19 Settembre 2023

Stati Uniti, New Jersey: un bambino ha mostrato gravi segni di avvelenamento dopo aver mangiato alcune pillole dimagranti della madre. Pillone etichettate come integratore a base di radice di tejecote (biancospino messicano, con frutti simili al melo selvatico), e che in realtà contengono oleandro giallo potenzialmente mortale (soprattutto se a ingerirlo è un bambino). Le analisi condotte dopo lo stato di salute del bimbo, ora salvo, parlano chiaro: 9 pillole su 10 contengono la pianta killer.

Oltre il danno, anche la beffa: non solo la presenza dell’oleandro giallo, ma le analisi sui prodotti hanno confermato effetti dimagranti scarsi del biancospino messicano. Per quanto sicuro da consumare, la radice essiccata di tejecote non sarebbe miracolosa per ridurre cosce e punto vita. Ci stupiamo? No di certo.

Le pillole killer e il bimbo avvelenato

É dovuto andarci di mezzo un bambino perché le amministrazioni competenti prendessero di mano la situazione su questo prodotto dimagrante che negli USA sta spopolando (e che è in vendita persino su Amazon). Il piccolo è finito al prontosoccorso con sintomi allarmanti: nausea e vomito inizialmente, e successivamente un battito cardiaco basso con calo della pressione sanguigna e anomalie sull’elettrocardiogramma. Un quadro chiaro che ha subito puntato i riflettori sulle pillole ingerite erroneamente: l’oleandro giallo contiene glicosidi cardiaci incluso un cardenolide tossico che può causare disritmia e arresto cardiaco.

I medici del pronto soccorso hanno contattato il New Jersey Poison Information and Education System (NJPIES), che li aiutò raccomandando un esame del sangue specifico e raccomandando poi un antidoto per sovradosaggio di digossina. Ed è caso clinico: medici ed esperti tossicologici del New Jersey hanno riferito di aver acquistato 10 prodotti a base di tejocote venduti online come integratori per la perdita di peso e di averli fatti testare dai Flora Research Laboratories (specializzati nell’analisi dei costituenti chimici degli integratori).

I risultati delle analisi

Ebbene, 9 prodotti su 10 testati che avrebbero dovuto contenere radice di tejocote contengono oleandri gialli, senza traccia di “Eva Nutrition Mexican Tejocote Root” (scritta con diverse diciture su altri prodotti, come “tejocote Alipotec“, “tejocote messicana Elv Alipotec“, “tejocote messicana Niwali“, “tejocote Tejocotex“). Tutto ciò a ridosso di un caso simile segnalato dalla Food and Drug Administration, che ha ragguagliato sui prodotti dimagranti teoricamente a base di Aleurites moluccana, anch’essi in realtà oleandri gialli.

Dalla FDA parlano chiaro: “l’ingestione di oleandro giallo può causare effetti avversi sulla salute neurologica, gastrointestinale e cardiovascolare, che possono essere gravi o addirittura fatali. I sintomi possono includere nausea, vomito, vertigini, diarrea, dolore addominale, alterazioni cardiache, aritmia e altro”.

Fonte www.arstechnica.com