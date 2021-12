Pinterest non ha dubbi: nel 2022 sul social network le torte saranno trending topic. Ma quali saranno i termini di ricerca più gettonati?

di Manuela 8 Dicembre 2021

Secondo Pinterest, nel 2022 gli utenti del social network saranno ossessionati dalle torte: diventeranno trending topic. Ovviamente si tratta di previsioni, quindi nulla è certo, ma le tendenze alimentari su Pinterest pare che puntino in questa dolce direzione.

Il che ci sta, visto il tipo di social network: per quanto il sapore sia fondamentale, altrettanto lo è l’aspetto visivo delle torte. Prima di assaggiarle, l’occhio vuole la sua parte ed è anche il design che attira di più o di meno i buongustai.

Nel corso degli anni, in realtà, spesso le torte sono state di tendenza, complici anche i numerosi programmi televisivi a tema. Persino molti cuochi casalinghi stanno decidendo di allontanarsi dalla tradizionale torta rotonda o dai classici cupcake per affinare le loro abilità di cake designer.

Proprio Pinterest potrebbe diventare un’ottima fonte di ispirazione per molti aspiranti pasticceri. Tuttavia non saranno di tendenza le classiche torte da colazione del mattino o le semplici torte glassate (anche se andando a scavare si troverà sempre la torta della nonna): probabilmente si parlerà di torte 3D e di torte che sfideranno la forza di gravità.

Molto ricercate saranno parole come robot da cucina o tasca da pasticcere, così come diventeranno trending ricerche come: