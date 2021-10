Pistoia: ruba le brioche al bar per fame, il proprietario propone di assumerlo

Solidarietà a Pistoia: qualcuno ruba le brioche in un bar per fame e il proprietario, commosso, si propone di assumerlo.

di Manuela 15 Ottobre 2021

Questa storia arriva da Pistoia: qui qualcuno ruba le brioche al bar per fame. Così il proprietario del locale, al posto di arrabbiarsi, si commuove e propone di assumerlo.

Uno dei proprietari della caffetteria di Pistoia ha spiegato a Mattino Cinque come sia andata la faccenda. In pratica una persona un giorno ha rubato alcune brioche da un bar. Tuttavia, non appena il “ladro” è riuscito ad avere dei soldi, ha deciso di lasciare un bigliettino anonimo con allegati 10 euro nel quale spiegava che l’altra mattina aveva fame, ma non aveva soldi.

Questo il testo del biglietto che il titolare del bar di Pistoia si è trovato fuori dalla porta: “Buongiorno, mi scusi, l’altra mattina avevo fame e non avevo soldi. Grazie”. Tutto ciò è successo il giorno dopo il furto del cabaret di cornetti e paste.

Così il titolare, al posto di arrabbiarsi, ha dichiarato che vorrebbe assumere il misterioso “ladro”. Eh sì, perché la sua identità è rimasta ignota. LA notizia si è poi diffusa tramite i social media e anche un pasticcere si è offerto per dare un posto di lavoro a questa persona per ora sconosciuta.

Il proprietario del bar ha poi annunciato che metterà un cartello appeso fuori dalla porta per offrire un lavoro a questa persona, ribadendo che a una persona con così tanta dignità è giusto dare un’altra possibilità.

Una vicenda analoga era accaduto lo scorso anno in Francia: qui un ragazzo aveva rubato una baguette per fame e la proprietaria della panetteria si era dichiarata disponibile ad assumerlo per aiutarlo.