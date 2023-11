Pizza Bit Competition apre le candidature per la terza edizione

Non c'è due senza tre: Pizza Bit Competition ha già aperto le candidature per partecipare alla terza edizione.

di Dissapore 7 Novembre 2023

In collaborazione con Molino Dallagiovanna.

Non sarete mica sazi? A poco più di un mese dalle finali della scorsa edizione, Pizza Bit Competition torna a chiamare all’adunata i pizzaioli professionisti di tutta la Penisola per la sua terza edizione. Squilli di tromba e rulli di tamburi, dunque: le iscrizioni sono di fatto state aperte il primo di ottobre e ci sarà tempo fino al trenta di novembre per presentare la propria candidatura e aggiudicarsi, in questo modo, la possibilità di partecipare alla competizione messa a punto da Molino Dallagiovanna.

In palio, come i nostri lettori più attenti sapranno già, c’è naturalmente il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025, o in altre parole la possibilità di diventare il volto ufficiale del Molino per il settore pizza tanto nel nostro caro e vecchio Stivale quanto nel resto del mondo.

Pizza Bit Competition, terza edizione: ecco come iscriversi

Bando alle ciance, dunque, e diamo una veloce occhiata alla norme operative: presentare la propria candidatura alla nuova edizione di Pizza Bit Competition, d’altronde, è davvero facile. È sufficiente, infatti, accedere al sito di Molino Dallagiovanna nella sezione dedicata all’iniziativa in questione – dove, tra parentesi, potrete consultare anche il regolamento della competizione nella sua interezza – e compilare l’apposito form che prevede un test tecnico e personale.

Tali test, come avrete certamente intuito, saranno successivamente sottoposti a una valutazione che permetterà di individuare tra i candidati i 135 pizzaioli che, nel periodo compreso tra gennaio e maggio 2024, dovranno sfidarsi nelle nove gare regionali previste da Pizza Bit Competition.

Sarà come di consueto una gara itinerante, che percorrerà un po’ tutto il territorio nazionale, ma che rimarrà salda a regole comuni: i quindici pizzaioli ammessi a ogni gara regionale, infatti, verranno valutati sia per la Pizza Classica al Piatto che andranno realizzare che per le loro capacità comunicative. L’onore e l’onore del giudizio spetterà a una giuria tecnica composta da esperti del settore, giornalisti e blogger che saranno chiamati a scegliere i migliori tre partecipanti di ogni tappa valutando la ricetta dell’impasto, la presentazione del piatto finale, l’assaggio e infine la professionalità del candidato.

I ventisette pizzaioli che verranno così selezionati attraverso le gare regionali si sfideranno nelle tre semifinali “in spiaggia”, distribuite una al Nord, una al Centro e una Sud e programmate per luglio 2024; e infine i nove rimasti in gara parteciperanno alla finalissima di Pizza Bit Competition prevista per gli inizi di settembre, durante – come di consueto – la Festa dei Granai presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense.