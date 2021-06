Stai ancora litigando per la pizza con l’ananas? Bene, ecco che arriva un video su TikTok in cui un ragazzo cucina la “celebre” pizza con anguria. In aggiunta, la specialità della casa: salsa BBQ, mozzarella e chorizo.

Non è un crimine grigliare la frutta, men che meno l’anguria. Nella recente lista di 8 frutti da farvi provare nelle vostre grigliate quest’estate che abbiamo realizzato, avevamo già proposto il cocomero. Allora dove sta lo scandalo? Nei commenti, ovviamente.

Oliver Paterson, per gli amici di TikTok @elburritomonster, ha un seguito di più di cento mila follower e qualche giorno fa ha deliziato i suoi fan con una video ricetta particolare: una fetta di anguria usata come base per la pizza. Sopra, al posto del pomodoro (perché più buona, a detta del cuoco) salsa BBQ, mozzarella e chorizo. Questo video ha ricevuto più di 2,5 milioni di visualizzazioni e 8 mila commenti, moltissimi dei quali sono state critiche o anche insulti.

“Ora parte la denuncia”, “hai ucciso milioni di italiani”, “sei caduto da bambino?”, “questo è un crimine”, “La cosa più sbagliata che ho visto al mondo”, “Spero che l’amore della tua vita non ti ami”: questi sono soltanto alcuni dei commenti rilasciati dagli utenti, tra cui anche italiani. Si vede che alcuni tra noi non hanno ancora perdonato la pizza coi cereali di alcuni mesi fa.