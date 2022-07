Pizza di Flavio Briatore: caso chiuso, Michelle Hunziker dice la sua

di Manuela 5 Luglio 2022

Esimi giudice e giuria, il caso è chiuso: Michelle Hunziker ha decretato che la pizza di Flavio Briatore è buona. E dunque se lo dice la Hunziker, deve essere per forza così. Perché? Ma perché lo dice la Hunziker, ovvio.

Nel corso delle ultime settimane la telenovela del Crazy Pizza di Briatore ha tenuto banco tanto quanto il toto morti del finale di stagione di Stranger Things. In realtà il focus del problema non era tanto il gusto della pizza (anche se qualcuno sostiene che il voler mettere a tutti i costi il Pata Negra sulla pizza è solo un modo per tirarsela un po’), quando il motivo per cui la sua margherita costa 15 euro, mentre altri pizzaioli in tutta Italia la vendono a 4-5 euro.

Briatore sosteneva che i suoi sono ingredienti di qualità, cosa che ha fatto infuriare soprattutto i pizzaioli di Napoli che hanno ribattuto a suon di pizze gratuite guidati da Gino Sorbillo. Al che Briatore aveva insinuato che per poter vendere una pizza a 5 euro, ci doveva essere per forza dietro San Gennaro: altrimenti gli altri pizzaioli da dove tiravano fuori i soldi per pagare dipendenti, tasse e affini?

Ma ecco che nella questione interviene anche Michelle Hunziker. Insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e a Tommaso Zorzi, i tre si sono recati a mangiare al Crazy Pizza. Zorzi ha così immortalato la pizza col prosciutto che stavano mangiando. Aurora chiede se sia buona e Michelle risponde con un “Non riesco neanche a parlare dalla goduria”.

Ok, dunque per Michelle Hunziker la pizza di Briatore è buona. Peccato solo che il focus della polemica fosse altro.