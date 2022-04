Pizza: evidentemente rimane lei la regina dei social network

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Non c’è moda che tenga: per gusto e per aspetto, la pizza è la regina indiscussa dei social network con più 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 59,1 milioni di hashtag su Instagram. Si tratta, infatti, del cibo di gran lunga più fotografato e condiviso, con un volume di ricerca mensile su Google che si assesta su una media di 13,6 milioni di ricerche nel mondo (di cui 450 mila in Italia).

È quanto emerge da una ricerca condotta da Lenstore che ha analizzato i 100 cibi più “cliccati” su TikTok, Instagram e Google per stilare una classifica dei più popolari: al secondo posto troviamo un altro classicone, il gelato, che conta 43,9 milioni di hashtag su Instagram e 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok; mentre la medaglia di bronzo è stata conquistata dal sushi con circa 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram. Maglietta nera, invece, per l’agnello, che si arena ad appena 558 mila hashtag su IG e un volume di ricerca mensile di 201 mila ricerche globali e 880 in Italia. Sorpresi? Noi, a onor del vero, ve l’avevamo già raccontato che l’agnello stava andando fuori moda.

Brutti risultati anche per il pollo grigliato (1,1 milioni di hashtag su Instagram e 116 milioni di visualizzazioni su TikTok) e la salsa di mele (290 mila hashtag su Instagram e 815 milioni di visualizzazioni su TikTok); mentre si stima che, nel 2025, i cibi più cliccati dagli italiani saranno pizza, sushi e mango.