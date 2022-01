Pizza Hut crea un ristorante completamente gestito da robot

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

Il ristorante del futuro è una scatola in cui inserire soldi e prelevare il cibo: questo, in soldoni, il progetto recentemente lanciato da Pizza Hut, che consiste in un ristorante completamente automatizzato e gestito da robot. Il locale (sarà il termine giusto?) si trova a Bnei Dor, Israele, nel parcheggio di un centro commerciale, e si occupa quasi di tutto, dai condimenti alla cottura al forno, fino all’inscatolamento.

Realizzato in collaborazione con Hyoer-Robotics, il ristorante permette ai clienti di ordinare direttamente da un touchscreen o dall’app di Pizza Hut. Una volta che la pizza è pronta e inscatolata, un dipendente (in carne e ossa, ma non temete: è già stato comunicato che nelle versioni future si potrà fare a meno del contatto umano) la prende da un vassoio e può consegnarla direttamente al cliente. Una domanda, però rimane: è in grado di sfornare una pizza ogni 45 secondi?