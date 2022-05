Pizza Hut crea una pizza con pollo fritto, biscotti Oreo e anelli di calamari

di Luca Venturino 17 Maggio 2022

Dai, non fate quella faccia. Senza sperimentazione non c’è novità, e senza novità la vita rimane insipida. Poi chiaro, lo ammettiamo, alcuni esperimenti sono decisamente più audaci di altri, e forse in questo caso la domanda da porsi non è “si può fare?” ma “si dovrebbe fare?”. In ogni caso, la nuova creazione di Pizza Hut è (al momento) disponibile solamente a Taiwan, quindi c’è una buona possibilità che potrete continuare a visitare la vostra pizzeria di fiducia e ordinare una margherita senza il timore che una pizza con pollo fritto taiwanese, biscotti Oreo e anelli di calamari fritti vi faccia stropicciare il cuore.

Introdotta sul mercato il 10 maggio e acquistabile al prezzo di circa 13 euro, l’apertura dello scrigno in cartone che custodisce questa pizza rivela immediatamente una forma poco convenzionale, che ricorda una sorta di fiore, con biscotti Oreo (decorati con scaglie di parmigiano fuso) che punteggiano la parte più esterna della crosta. Il vero divertimento, tuttavia, inizia quando si esplora la farcitura: qui troviamo del pollo fritto taiwanese, che solitamente viene declinato nella cornice dello street food, anelli di calamari e tanto – tanto – formaggio.

Una piccola curiosità: gli Oreo sono cotti con la pizza, e pertanto perdono buona parte della loro croccantezza, fondendosi così con la cremosità del ripieno al formaggio. Insomma, giù il cappello per la creatività: a noi, però, attira di più quella con kiwi e salsiccia.