Pizza Hut e Coca Cola stanno per offendere l’intera popolazione gastroboomer

Pizza Hut e Coca Cola hanno unito le forze per produrre "nuove esperienze di gusto", come la pizza al gusto Cola.

di Luca Venturino 1 Agosto 2023

Se il nostro caro e vecchio Stivale deve ancora digerire – e con ogni probabilità non lo farà mai – l’ormai famigerata pizza con l’ananas, allora tremiamo a pensare cosa potrebbe succedere se la pizza a gusto Coca Cola dovesse mai (malauguratamente) superare l’arco alpino e dilagare sul territorio nazionale. Come dite? La pizza alla Coca Cola non esiste? Beh, non avete torto – non esiste ancora. Il ramo malese di Pizza Hut e Coca Cola hanno infatti appena annunciato una collaborazione che punta a creare “una gamma di offerte dai sapori innovativi” – offerte che, stando a quanto riportato dai media internazionali, sono stati battezzati con nomi del calibro di “Hawaiian Cola Pizza” e “Krispy Cola Wingstreet”.

Pizza Hut e Coca Cola per “creare nuove esperienze di gusto”

In altre parole, l’idea di Pizza Hut e Coca Cola è quella fondere i rispettivi prodotti di punta – la pizza e l’omonima bevanda, tanto per mettere i puntini sulla i – per creare (e qui citiamo direttamente) “nuove esperienze di gusto”. Attenzione, noi siamo soliti difendere a spada tratta l’innovazione: sperimentare è cosa buona e giusta e lo spazio per farlo (così come quello per sbagliare) è sacrosanto. A sentire di pizza al gusto di Coca Cola, però, dobbiamo ammettere che il gastroboomer che è in noi comincia quasi ad agitarsi.

Scherzi a parte – nei laboratori di Pizza Hut e Coca Cola si è lavorato sodo e a lungo per trovare la formula giusta: la sopracitata Hawaiian Cola Pizza è fondamentalmente una fusione tra la pizza al pollo hawaiana di Pizza Hut e una salsa appositamente preparata con il caratteristico sapore di Cola. L’idea, stando a quanto contenuto nel comunicato stampa, è quello di “creare una sinfonia di sapori piccanti e salati che si concludano con una nota frizzante tipica di Cola”.

“I mash-up sono da sempre intriganti, specialmente quando riguardano marchi così amati” ha spiegato Emily Chong, chief marketing officer di Pizza Hut Malaysia. Un entusiasmo condiviso anche dal nuovo partner in affari: il CEO del gruppo di investimenti di imbottigliamento di Coca Cola per Singapore, Malaysia e Brunei, Tolga Cebe, ha dichiarato che la partnership tra i due marchi era molto attesa.

“Con questa nuova offerta unica” ha commentato Cebe “i clienti possono ora assaporare entrambi i sapori in un’unica creazione appetitosa, offrendo loro un’esperienza davvero magica tra Coca Cola e Pizza Hut”. Stando a quanto lasciato trapelare i prodotti nati dalla collaborazione dovrebbero rimanere disponibili per un mese a partire da oggi, martedì 1 agosto, e solo ed esclusivamente nei punti vendita in Malaysia.