Pizza Hut: l’aumento dei prezzi in UK è colpa della “tempesta perfetta”

di Manuela 19 Aprile 2022

Neil Manhas, capo di Pizza Hut in UK e Irlanda, ha avvisato i clienti: i prezzi aumenteranno inevitabilmente e tutto a causa della “tempesta perfetta”. Cioè, traduci con: a causa dell’aumento dell’inflazione e della difficoltà del settore di reperire nuovo personale.

Manhas ha spiegato che stanno facendo del loro meglio per non riversare sui clienti gli aumenti dei costi, ma tutto ciò non è sostenibile a lungo termine. L’Office for National Statistics ha rivelato che l’inflazione in UK ha raggiunto il tasso annuo del 7%, spinta soprattutto dall’aumento dei costi del carburante, dell’energia del cibo e della moda.

Anche nel Regno Unito, così come in Italia, l’inflazione sta mettendo a dura prova le abitudini di spesa delle famiglie e la fiducia dei consumatori. Anche Pizza Hut, come molte altre catene rivali, ha messo in guardia i clienti dall’aumento dei prezzi. Da una parte sono aumentati i costi delle materie prime, come latticini, grano, carni, oli e verdure, senza dimenticare il costo degli imballaggi e dell’energia.

Dall’altra, poi, c’è una carenza ormai cronica di personale. Anche Pizza Hut sta cercando disperatamente di attirare nuovi lavoratori: al momento possono offrire 1.500 posti di lavoro, di cui circa 1.000 sono destinati agli autisti per le consegne (a causa della pandemia il delivery è decollato nel corso degli ultimi due anni). A questo si aggiunge il fatto che Pizza Hut vorrebbe aprire altri 50 ristoranti quest’anno, cosa che necessiterebbe di altri 1.200 posti di lavoro.