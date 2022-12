Pizza Hut per Natale regalerà pizze gratis a tutti i “cucinaremalisti” d’America

Avete combinato un piccolo grande disastro in cucina? Niente paura: Pizza Hut ha pensato a come salvare il vostro Natale.

di Luca Venturino 3 Dicembre 2022

Cucinaremalisti, definizione: quelli che, nonostante tutta la buona volontà, proprio non je la fanno. Quelli che cucinano gli spinaci surgelati dimenticandosi di strizzarli, quelli che fanno delle omelette che paiono uscite da un film di David Cronenberg, quelli che riescono a bruciare pure il latte con i biscotti. Ehi, d’altronde cucinare mica è facile – specie durante le vacanze di Natale, quando la tavola e gli ospiti pretendono il meglio delle nostre capacità domestiche: ed ecco che la pasta esce scotta, il polpettone bruciato, la torta non si gonfia a dovere. Ma non tutto è perduto: se finite per provocare un piccolo incendio in cucina – o anche qualcosa di meno serio, ci auguriamo – Pizza Hut vi regalerà una Triple Treat Box. Pizza per tutti: certamente meglio della lasagna collosa e abbrustolita che hai dimenticato in forno.

Cucinare per Natale? Uno stress!

Secondo uno studio condotto dalla stessa Pizza Hut, il 74% degli americani ha dichiarato di cucinare più del solito durante il periodo festivo, e il 60% ha affermato che questi ritmi più intensi (uniti senz’altro anche alle aspettative e alla pressione di dover sfamare il parentame) sono una fonte di stress. Insomma, in momenti del genere un piccolo incidente di percorso o qualche innocente dimenticanza può capitare: motivo per cui, tra il primo e il 24 di dicembre, Pizza Hut ha attivato una linea di emergenza (pizzahut@hutholidayrescue.com – e piccolo disclaimer: naturalmente la promozione è valida solo per i nostri amici a stelle e strisce) per tutti coloro che finiscono per cedere alla pressione.

La Triple Treat Box contiene due pizze medie con un condimento, cinque grissini e 10 Cinnabon Mini Rolls – abbastanza da salvare almeno parzialmente un pranzo con i suoceri. Quel che è ancora più interessante da notare è che l’iniziativa in questione, per quanto sia stata certamente animata da un puro spirito di solidarietà tra cucinaremalisti, trova una sorprendente risonanza anche nei gusti delle persone: lo stesso sondaggio a cui abbiamo accennato poche righe fa ha infatti anche affermato che il 62% degli intervistati preferirebbe ordinare una pizza anziché cimentarsi in quella guerra tra tempi di cottura e stress che è la cucina nel periodo festivo.

Facile e veloce – una chiamata, un po’ di pazienza e la pizza arriva. Perché sporcarsi le mani? Meglio scaricare la responsabilità sul pizzaiolo. Ma a onore del vero la parte gastronomica non è che un semplice tassello di quel più ampio mosaico di stress che può essere il periodo natalizio: avete già pensato ai regali da fare, ad esempio? Beh, se tra le vostre idee c’è il vino o il cioccolato, abbiamo qualche consiglio che potrebbe fare al caso vosto.