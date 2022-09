Pizza Hut prende in giro la mexican pizza di Taco Bell chiamandola “tacos italiano”

di Manuela 19 Settembre 2022

Talvolta può succedere anche questo fra due aziende rivali: che Pizza Hut prenda in giro Taco Bell a causa del ritorno nel menu di quest’ultima dell’amata mexican pizza, paragonandola a un “tacos italiano”.

La mexican pizza era una delle voci del menu di Taco Bell più amate dai fan. Solo che nel 2020 era stata eliminata. Immaginate la gioia dei fan quando, qualche mese fa, Taco Bell aveva annunciato che avrebbe riportato in vita la mexican pizza.

I fan ovviamente sono andati in visibilio: finalmente potevano mangiare nuovamente la loro tortilla preferita ripiena di fagioli fritti e carne macinata, il tutto chiuso da un’altra tortilla e condito con salsa, formaggio e pomodori. Forse i fan si sono entusiasmati un po’ troppo (o forse Taco Bell non aveva fatto bene i calcoli) perché la mexican pizza, inserita nuovamente nel menu a maggio, era andata in esaurimento assai velocemente.

Così, per forza di cose, era temporaneamente scomparsa dal menu, salvo ritornarci adesso, in via definitiva questa volta. Solo che, non appena Taco Bell ha annunciato il ri-ritorno della mexican pizza, ecco che il rivale Pizza Hut ha deciso di prendere in giro la mexican pizza paragonandola a un “tacos italiano”. Il tweet in questione è stato cancellato, ma in esso si vedeva una normalissima fetta di pizza piegata agli angoli in modo da assomigliare a un tacos.

E ha poi rincarato la dose sostenendo che l’italian tacos è qui per restare, definendolo ironicamente come un’“innovazione quasi incredibile che non si esaurirà mai”.