Taco Bell riporta nel menu la Mexican pizza con i fagioli fritti

di Manuela 5 Agosto 2022

Finalmente Taco Bell ha deciso di accontentare le richieste dei suoi clienti: la Mexican pizza con i fagioli fritti torna nel menu del colosso dei fast food. Attenzione però: questo piatto tornerà disponibile solamente a partire dal 15 settembre, quindi toccherà aspettare ancora un po’.

La ricetta di questa variante messicana della pizza non si fa mancare niente: al posto della classica base della pizza abbiamo due tortillas fra cui viene racchiuso un ripieno di carne di manzo e fagioli fritti. Il tutto sormontato da formaggio, pomodori a dadini e una salsa per pizza messican. Insomma, c’è di tutto: carboidrati e amidi li abbiamo, proteine della carne, dei legumi e del latte ci sono, verdure ci sono, grassi pure… Manca altro?

Taco Bell ha annunciato il ritorno della Mexican Pizza grazie a un tweet nel quale spiegava che i fagioli erano stati “versati”. Ovviamente i fan della Mexican pizza sono ora in visibilio. Un utente di Twitter ha dichiarato che svegliarsi con questa notizia è stato come svegliarsi la mattina di Natale, di Halloween e il Super Bowl tutte nello stesso momento (aggiungerei per buon mercato anche il compleanno).

Un altro ha proclamato di aver smesso di mangiare da Taco Bell dopo che la Mexican pizza era stata tolta dal menu, ma adesso è pronto a ritornare (ah, i clienti fedeli, quelli belli).

Ma perché Taco Bell aveva rimosso dal menu un piatto così popolare? Il fatto è che nel 2020, forse anche a causa della pandemia, l’azienda era stata obbligata a snellire il menu in modo da fornire un’esperienza di ristorazione più efficiente.

Tuttavia dopo le proteste dei fan, ecco che Taco Bell ha deciso di accontentarli. Che pizza con fagioli sia!