Pizza: i gusti di tendenza per il 2022 secondo Yelp

di Manuela 9 Dicembre 2021

Quali saranno le tendenze per la pizza nel 2022? Quali i gusti maggiormente gettonati? Anche se lo sappiamo che, alla fine, in pizzeria chiediamo sempre tutti le stesse combinazioni, ecco che Yelp ha deciso di dire la sua sulle tendenze per il prossimo anno.

Ovviamente si tratta di gusti d’oltre oceano, quindi non stupitevi se, per Yelp, è possibile che nulla sostituisca mai la pizza con i pepperoni, quella col salame americano per intenderci che è finita anche nell’ultimo Google Doodle dedicato alla pizza (fosse stato fatto un sondaggio del genere qui da noi probabilmente, oltre alla classica pizza Margherita avremmo pensato alla pizza salsiccia e funghi o similari).

Yelp fa sapere che nel 2021 in molti hanno amato la pizza Detroit, con bordi croccanti, crosta alta, formaggio e salsa, di forma rettangolare.

Tuttavia per il 2022 farà furore (forse) la Blonde Pizza, la classica pizza bianca senza salsa di pomodoro.

Ma c’è di più: sempre secondo Yelp, la fetta di pizza potrebbe essere passata di moda. Le tendenze, infatti, indicano che i coni di pizza potrebbero essere il nuovo must per gustarsi quella fortunata (a volte, tu pizza con l’ananas no!) combinazione fatta di carboidrati, formaggio e salsa di pomodoro.

Yelp sostiene che la pizza a forma di cono potrebbe essere l’ideale per chi odia il modo in cui i condimenti cadono dalla fetta. Quindi perché non infilare tutti i condimenti all’interno? Beh, forse perché c’è già il calzone che assolve allo scopo? Forse perché la temperature del core di questo cono raggiungerebbe valori degni della superficie di Mercurio? Forse perché basta un allenamento minimo per non far scivolare sulla tovaglia tutto il condimento?