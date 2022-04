Pizza: la versione di Taco Bell che fa impazzire l’America sembra la piadina che mi preparavo da studente

di Manuela 19 Aprile 2022

Taco Bell ha annunciato di aver riesumato una voce del menu assente da due anni: la Mexican Pizza sta per tornare. Con tanto di americani entusiasti della cosa, anche se non ci spieghiamo il perché: la versione della pizza di Taco Bell sembra la piadina che ci si preparava da studenti (cioè quella che ti prepari quando hai poco tempo e ancora meno voglia di cucinare, prendendo due fette di un qualsiasi tipo di carboidrato, non necessariamente uguali e infarcendole di ogni cosa che ti capita a tiro).

O anche una pizza che non ci ha creduto abbastanza o una piadina che ci ha creduto troppo. Ma andiamo con ordine.

Taco Bell aveva deciso di eliminare la Mexican Pizza dal suo menu a novembre 2000, come parte di un piano più ampio di riduzione del menu durante il culmine della pandemia, cosa che ha aiutato la catena di fast food ad abbattere i costi.

Il che aveva scatenato la desolazione nei cuori degli americani: non potevano più mangiare la loro adorata Mexican Pizza. Che poi, a guardarla bene, non si capisce esattamente perché debbia chiamarsi pizza: in pratica sono due tortilla che racchiudono come un panino un ripieno fatto di fagioli o carne macinata, con aggiunta di salsa per pizza e ricoperta da uno strato di salsa, formaggio e pomodori tritati.

Più che di Mexican Pizza, si potrebbe parlare di Mexican Piadina. O meglio, di Mexican Mappazzone. Tuttavia non è insolito trovare negli USA pizze dall’aspetto decisamente anomalo: ricordo con affetto una pizza mangiata a San Diego, alta 10 cm, con strato superiore che simulava una pizza e interno cavo ripieno di ragù.

In origine Taco Bell aveva lanciato questa voce del menu nel 1985, chiamandola però Pizzazz Pizza. Quando nel 2000 aveva deciso di eliminarla dal menu, ecco che aveva suscitato forte indignazione fra i fedelissimi di Taco Bell: avevano anche lanciato una petizione online che chiedeva il ritorno della Mexican Pizza, raccogliendo circa 200mila firme.

Pare che questa “pizza” fosse particolarmente amata dai nativi americani in quanto era una delle poche voci vegetariane del menu definite come “divertenti”.

Ma adesso la Mexican Pizza sta tornando a imperversare, con anche una versione migliorata che promette di essere più leggera e meno impattante sull’ambiente. Questa pizza costa 4.49 dollari e tornerà a disposizione dal 17 maggio.