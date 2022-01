Pizza: le indicazioni del Consorzio su come usare correttamente la mozzarella di Bufala

di Manuela 18 Gennaio 2022

Se volete fare la pizza con la mozzarella di Bufala, ecco che il Consorzio della Bufala Dop (che ha da poco celebrato i suoi 40 anni) ha divulgato le sue indicazioni su come usare correttamente la mozzarella.

Secondo un’indagine condotta da Deliveroo, anche in questo inizio 2022 la pizza con Bufala Dop è una delle preferite dagli italiani, arrivando al quinto posto delle preferenze.

Il Consorzio ha deciso di spiegare come vada utilizzata al meglio la mozzarella di Bufala Dop per realizzare la pizza perfetta. Come prima cosa, bisogna cercare di usare la mozzarella di bufala campana Dop quando non è troppo umida. Il che vuol dirla toglierla dal suo liquido di governo minimo un paio d’ore prima del suo utilizzo.

L’alternativa è quella di mettere la mozzarella in frigo senza il suddetto liquido già dal giorno prima. Una volta che la mozzarella sarà più asciutta, ecco che bisognerebbe tagliarla a metà e ricavarne poi delle fette di spessore massimo di 5 mm. Da evitare assolutamente il taglio alla julienne.

Tagliandola così a fettine, non solo sarà più facile farcire la pizza, ma anche la distribuzione della mozzarella sulla superficie risulterà più uniforme.

Parlando di cottura, invece, bisognerà usare alte temperature sia per quanto riguarda il forno a legna (per chi ce l’ha) sia per quanto concerne il classico forno elettrico di casa: in questo modo la mozzarella potrà sciogliersi in maniera omogenea, rimanendo sufficientemente umida e non diventando troppo fredda o gommosa.