Pizza napoletana con il ketchup, la provocazione di Heinz: “Scusa Italia”

8 Febbraio 2023

Ehi, fermi lì – vi vediamo, che state già lì a imbracciare i forconi e ad accendere le fiaccole per calare come sacri vendicatori della tradizione italica sul quartier generale della Heinz. Per carità, è vero che l’idea di mettere del ketchup sulla pizza a molti di voi potrebbe apparire, nella migliore delle definizioni, almeno sacrilega; ma vi chiediamo di domare l’istinto ancestrale che spinge ogni italiano a difendere l’assoluta supremazia della propria cucina su internet per ancora qualche riga. Se l’abbinamento pizza-ketchup può infatti apparire bizzarro (di nuovo – nella migliore delle definizioni), quelli di Heinz erano curiosi di capire quali fossero effettivamente i gusti della gente, e ha commissionato una ricerca intervistato 2500 persone in tutto il mondo per capire la loro opinione. Il risultato? Il 61% ha votato a favore del ketchup sulla pizza.

La pizza Heinzzola e il test in quel di Napoli

Avevamo detto niente torce e forconi, dai. I dati raccontano una storia, la percezione della realtà ne racconta un’altra: dove sta la verità? Per stabilire se la salsa rossa è degna di accompagnare la pizza, Heinz ha ritenuto necessario rivolgersi a chi l’ha perfezionata: i napoletani. Di soppiatto, alcuni inviati dell’azienda hanno fatto assaggiare un trancio “incriminato” ai partenopei raccogliendo verdetti quasi completamente positivi.

“Sotto mentite spoglie e sempre con ironia ci siamo rivolti ai giudici più severi al mondo facendo assaggiare loro una pizza con un ingrediente segreto e il risultato ci ha davvero sorpreso” ha commentato Fiamma Sinibaldi, Senior Brand Manager Salse per l’Italia di Heinz. “Con questa campagna abbiamo voluto catturare l’attenzione degli amanti del ketchup e non solo – partendo da un abbinamento abbastanza discutibile, lo sappiamo anche noi! – con l’obiettivo di arrivare a parlare di quelli che per noi sono i migliori degli abbinamenti: i nostri perfect match!”.

L’intero esperimento era naturalmente un pretesto per introdurre l’apertura del ristorante pop-up Famiglia Heinzzola, che accoglierà i più curiosi in Via Lanzieri 39, Napoli, dalle ore 11 alle ore 15 per un solo giorno in occasione della Giornata Mondiale della Pizza, e cioè domani giovedì 9 febbraio. La ricetta della pizza con il ketchup sarà poi rilasciata tramite i canali social dell’azienda, così da permettere a chi non è riuscito a intercettare l’apertura del pop-up di prepararla tra le comode mura di casa.

Tra quelli di Heinz, in ogni caso, pare che un po’ di vergogna ci sia stata – tanto che l’azienda ha accompagnato l’intero esperimento con un messaggio: “Scusa Napoli e scusa Italia!”.