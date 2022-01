Pizza, negli Stati Uniti ecco quella a forma di Batman

Little Caesars, catena di pizzerie statunitense, ha creato una pizza dedicata a Batman per promuovere l'uscita del suo prossimo film.

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

Dopo i batbiscotti firmati Oreo, è il turno della batpizza. O meglio, scusate, del Calzone Batman: questo, infatti, è il nome ufficiale della pizza di Little Caesars, nota catena di pizzerie negli Stati Uniti, creata per promuovere l’approdo nelle sale cinematografiche di The Batman.

La batpizza (non ce ne vogliate, ma noi continueremo a chiamarla così) è composta da una crosta ripiena di salsa all’aglio, formaggio e salame, mentre il topping è a base di salamino piccante con un contorno di Crazy Sauce. Sarà disponibile per l’acquisto per soli 7 dollari e 99 cent a partire dal 24 gennaio in tutti i punti di vendita di Little Caesars, e rientra anche nel servizio di delivery. Solo, non aspettatevi che il dipendente che ve la consegnerà arrivi in Batmobile. “Ora, provando il nuovo Calzone Batman, chiunque può portare l’atmosfera da supereroi durante una serata pizza” ha commentato Jeff Klein, chief marketing officer di Little Caesars. “È la parte più deliziosa della nostra collaborazione con il film The Batman”.