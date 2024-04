PizzaCon 2024 a Napoli: quali pizzerie saranno presenti

E anche la prossima edizione sta per cominciare, il COMICON 2024 inizierà settimana prossima a Napoli, e si confermerà come manifestazione internazionale dedicata alla Pop Culture. Al suo interno ci sarà come l’anno scorso il PizzaCon, un corner ideato insieme a Garage Pizza e Dissapore, nato per esaltare la pizza come elemento pop di condivisione. Novità, trend, eccellenze del settore, e tanta bontà saranno alla base di molti appuntamenti interessanti. ospiterà come sempre anche il PizzaCon, dal 25 al 28 preso la Mostra d’Oltremare (a questo indirizzo le foto e il resoconto dell’edizione 2023).

Le pizzerie al PizzaCon 2024 saranno nove, con una novità assoluta ovvero la postazione Senza Glutine. Come da tradizione, ogni attività offrirà una Pizza Margherita a portafoglio e una Pizza Speciale dedicata alla manifestazione, che può puntare su ingredienti o forma. Oltre A quelle che parteciperanno al COMICON, sono ben cento le pizzerie Campane ritenute meritevoli dal PizzaCon, e alcune di queste metteranno una pizza dedicata a menu durante il periodo della manifestazione.

Le pizze del PizzaCon a Napoli

Il successo della scorsa edizione fu enorme, e le attività che parteciparono riuscirono nell’intento ovvero avvicinare ancora di più le persone all’immenso mondo legato alla pizza.

Ecco quali sono le 9 pizzerie che troverete al COMICON e le rispettive pizze, tra le Margherita, le Senza Glutine e le Speciali dedicate all’evento.10 DIEGO

10 Diego Vitagliano (stand senza glutine)

Pizza Margherita senza glutine: Fiordilatte, Passata di Pomodoro, Grana, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON senza glutine: Fiordilatte, Pesto di Basilico, Pesto Noce e Curcuma, Olio Evo

Pizzeria da Nino Pannella

Pizza Margherita: Fiordilatte, Pomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Crema di Patate Aromatizzate, Porchetta fatta in casa, Provola, Maionese di Basilico, Olio Evo

Pizzium

Pizza Margherita: Fiordilatte di Agerola, Pomodori Pelati, Spolverata di Grana Padano, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Fiordilatte di Agerola, Pomodori Pelati, Spolverata di Grana Padano, Wurstel, Olio Evo

Impastovivo

Pizza Margherita: Fiordilatte di Agerola, Pomodoro San Marzano, Formaggio, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Fiordilatte di Agerola, Prosciutto Cotto, “SFERE” di Patata Fritta, Formaggio, Olio Evo, Basilico

Pizzerie Errico Porzio

Pizza Margherita: Fiordilatte di Agerola, Pomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Fiordilatte di Agerola, Crema di Nerano, Pecorino, Olio Evo

Pizzeria Salvo

Pizza Margherita: Fiordilatte, Pomodori Pelati San Marzano, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Bianca con Fiordilatte, Battuto di Pomodoro Biologico, Stracciata di Bufala, Pane Croccante Aromatizzato, Cubetti di Fiordilatte a crudo, Basilico, Olio Evo

Pigreco

Pizza Margherita: Fiordilatte di Agerola, Pomodoro Bio, Formaggio, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Provola affumicata di Agerola, Patate al forno, Pulled Pork, Fonduta di Cheddar, Basilico, Olio Evo

Fresco – Trattoria e pizzeria

Pizza Margherita: Fiordilatte, Podomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Provola, Crema di Patate, Salsiccia sbriciolata. Patatine Crispy, Olio Evo

Diametro 3.0

Pizza Margherita: Fiordilatte, Pomodoro, Olio Evo, Basilico

Pizza Speciale COMICON: Provola di Agerola, Crema di Patata di Avezzano, Melanzana Fritta, Porchetta di Ariccia, Olio Evo