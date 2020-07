Pizzelle al gusto granchio – Strada del gusto: richiamo per rischio allergeni

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio due lotti delle Pizzelle al gusto di granchio di Strada del Gusto. Sull’avviso di richiamo si legge che la motivazione è la possibile presenza dei un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione del richiamo è quella del 27 luglio 2020, tuttavia il richiamo effettivo risale al 22 luglio 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Pizzelle al gusto di granchio, il marchio del prodotto è Strada del gusto e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lidl Italia s.r.l. a socio unico. Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT P5M8S CE, mentre il nome del produttore è Antiche Cascine spa con sede dello stabilimento in via Campuluongo snc a Raviscanina (CE).

I numeri dei lotti ritirati dal commercio sono lo 00609 e lo 00610 con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2021 e unità di vendita da 180 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di tracce dell’allergene senape non dichiarato in etichetta. Questo vuol dire che il prodotto non è idoneo al consumo solo ed esclusivamente per le persone allergiche alla senape, tutti gli altri possono mangiarlo tranquillamente. Pertanto nelle avvertenze i consumatori allergici alla senape sono invitati a non consumare tale prodotto e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto per ottenere il previsto rimborso (anche senza presentazione dello scontrino originario).