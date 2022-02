Pizzeria di Lecce cerca personale “che non sappia fare nulla, svogliato e maleducato”

di Manuela 23 Febbraio 2022

La pizzeria di Lecce I Paladini lancia una provocazione: Marco Paladini, titolare del locale insieme al fratello Stefano, ha lanciato un messaggio di ricerca personale che recita “Cerco personale che non sappia fare nulla, va bene anche maleducato, svogliato e di qualsiasi presenza… giorni lavorativi, orari e paga decidete voi. Non astenetevi, valuto anche perditempo. Speriamo!!!!!”.

Da tempo ristoranti, pizzerie e bar lamentano un problema. Oltre al danno economico provocato dalla pandemia e relative chiusure, complici anche le misure restrittive (controlli della certificazione verde, blocco dell’accesso ai non vaccinati, problema del Green Pass per accedere ai posti di lavoro…), i ristoratori non riescono a trovare personale (tanto che a Treviso bar e ristoranti hanno messo una penale di 1.000 euro per chi si licenzia).

Da qui nasce la provocazione di Marco Paladini: da una parte ci sono i ristoratori che non riescono a trovare personale, mentre dall’altra ci sono i lavoratori che lamentano paghe troppo basse da parte dei datori di lavoro.

Paladini, presidente dei maestri pizzaioli gourmet salentini di Confcommercio, parlando con il Quotidiano di Puglia, ha spiegato di avere difficoltà nel trovare personale che sia disposto a dei normali turni di lavoro con una paga di 50 euro al giorno.

Il pizzaiolo riferisce che si presentano pochi candidati. Quei pochi che arrivano o hanno poca esperienza e quindi gli viene offerto di meno o hanno esperienza, ma si rifiutano di essere assicurati in quanto percepiscono già il reddito di cittadinanza. E in questa situazione è impossibile riuscire a trovare una soluzione.

Ecco il post provocatorio di Marco Paladini su Facebook, con annessi commenti (prevedibili) di sostenitori e detrattori: