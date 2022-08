Pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci vittima di hacker: “Non siamo noi a rispondere”

di Manuela 8 Agosto 2022

Avete ricevuto strani messaggi dalla pagina Facebook o dal profilo Instagram de I Masanielli? Tranquilli, non siete i soli: il proprietario della pizzeria al vertice della classifica 50 Top Pizza, Francesco Martucci, ha spiegato che sono stati hackerati i profili social della pizzeria.

Martucci, vincitore per il quarto anno di seguito nella classifica 50 Top Pizza (con buona pace del Crazy Pizza di Flavio Briatore, fuori dalla classifica), ha spiegato di essersi accorto che qualcosa non quadrava quando ha cominciato a ricevere messaggi e insulti da parte di clienti imbufaliti. All’inizio aveva pensato a qualche hater, quale attività non li ha? Così, ha iniziato a bloccare. Solo che poi ha notato che la conversazione in corso aveva qualcosa di strano e ha capito cosa fosse successe: qualcuno aveva hackerato i loro profili social.

In pratica gli hacker hanno preso il controllo dei profili e hanno iniziato a rispondere nella chat, inviando anche messaggi agli utenti che, arrabbiati, hanno poi controbattuto.

Martucci ha voluto avvisare tutti: non sono stati loro a rispondere, ma gli hacker. Intanto il team che si occupa della comunicazione sta cercando di risolvere il problema.

Il dubbio, adesso, è se si sia trattato di un attacco casuale, quasi uno scherzo o se sia stato un attacco mirato, con uno scopo ben preciso. Nel dubbio Martucci si è già rivolto ad un avvocato e ha sporto formale denuncia contro ignoti.