Pizzerie: “Pizzaioli in quarantena”, i grandi nomi ospiti di Garage Pizza

Appassionati della pizza fatta in casa, voi che razziate il lievito di birra nei supermercati, ci rivolgiamo a voi: se volete conoscere i segreti dei migliori pizzaioli del mondo, seguite “Pizzaioli in Quarantena” su Garage Pizza, con i suoi tutorial e le interviste quotidiane.

In questo periodo di emergenza Coronavirus, le nostre abitudini cambiano molto, ma alcune tradizioni si radicano sempre di più: è il caso della pizza, a cui non sappiamo rinunciare (viva il delivery, magari anche in Campania), e che stiamo imparando a fare in casa. Ma se davvero vogliamo fare un buon lavoro con i nostri impasti home made, vale la pena di farsi aiutare dai migliori professionisti del mestiere. Li trovate tutti, uno dopo l’altro, nella serie “Pizzaioli in Quarantena”, programmata in diretta ogni giorno alle ore 16 sul sito Garage Pizza. Due chiacchiere con i migliori esponenti del mondo della pizza e dei lievitati, come Franco Pepe, Alessandro Condurro, Renato Bosco o Gino Sorbillo.

Da Nord a Sud, direttamente dall’isolamento domiciliare, una carrellata di maestri della lievitazione racconta la propria professione, le preoccupazioni per il futuro, i metodi per preparare la pizza perfetta.

Qui trovate tutte le registazioni delle puntate, che per ora si sono fermate il 3 aprile, ma che prevedono di tornare “ qualora il decreto del governo dovesse estendere (speriamo di no!) il periodo di quarantena”.