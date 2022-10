Pizzium acquisisce la pizzeria milanese Crocca

di Manuela 25 Ottobre 2022

Ancora tempo di shopping e, coincidenza, sempre a tema pizza. Se ieri vi avevamo parlato del fatto che Italpizza ha acquisito la Pizza Artesana spagnola, adesso tocca all’azienda Pizzium acquisire la pizzeria milanese Crocca.

Secondo quanto rivelato, Pizzium ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Crocca, la nota pizzeria milanese creata da Stefano Saturnino e Nanni Arbellini nel 2020. Il che potrebbe non dirvi molto, ma solo perché non tutti sanno che Stefano Saturnino è anche l’attuale CEO di Pizzium. Quindi si è auto-comprato in pratica?

Scherzi a parte, grazie a questa acquisizione ecco che Pizzium ha deciso di consolidare la sua posizione nel settore della ristorazione, creando un gruppo più vasto che possa occupare i diversi segmenti del mercato. Crocca, infatti, è dedicato a chi ama la pizza tonda e croccante, mentre Pizzium a chi ama la pizza napoletana.

Pare che i due brand continueranno a mantenere ciascuno la propria identità, ben distinta dall’altro e garantendo format riconoscibile. E questo anche se, di fatto, faranno parte dello stesso gruppo.

Al momento Crocca ha al suo attivo solamente la pizzeria in via Fiamma 4 a Milano. Tuttavia è prevista l’inaugurazione di una seconda pizzeria a Torino (più precisamente in via Madama Cristina 69). Inoltre si parla di altre aperture nel corso del 2023, probabilmente tutte concentrate nel Nord Italia.

Contemporaneamente, poi, Pizzium continuerà ad espandersi: per il 2022 si ipotizza un fatturato di 28 milioni di euro, con una crescita che ha segnato il +90% rispetto al 2021. Stefano Saturnino, ceo di Pizzum e fondatore di Crocca, ha spiegato che, grazie all’acquisizione strategica di Crocca, il suo gruppo, che oggi vanta 35 pizzerie Pizzium attive, rafforzerà ulteriormente il suo posizionamento nel mercato.