Pizzium inaugura il secondo punto vendita a Roma

Dopo la recente apertura a Novara, Pizzium taglia il suo 22esimo nastro e inaugura un nuovo punto vendita a Roma, in via Baldo degli Ubaldi 278. Si tratta del secondo punto vendita romano, dopo quello aperto nel 2018 in via Piave 9.

Il 21 maggio il brand napoletano accoglierà i commensali all’interno del suo locale dallo stile partenopeo con 70 coperti. Le pizze e gli abbinamenti sono creati da Nanni Arbellini, maestro pizzaiolo napoletano di grande esperienza e socio fondatore.

“Lo stile di Pizzium – si legge nel comunicato stampa – resta inconfondibile: un ambiente caldo, informale e dal sapore partenopeo, colori caldi, pavimenti in maiolica colorata, sedie di legno e lampadari di stoffa che ricreano atmosfere intime, il tutto accompagnato da un personale giovane e appassionato. L’offerta gastronomica è ricca di proposte che oltre alle pizze regionali includono una selezione di piatti unici come le polpette di manzo al sugo, la cotoletta alla milanese con patate, salsiccia e friarielli o lasagne fatte in casa e un assortimento di bruschette semplici, realizzate con ingredienti di qualità, perfette come antipasto”.

Anche i dolci sono regionali e spaziano dal babà napoletano al cannolo siciliano, in linea con la mission di Pizzium che “tutela e valorizza le ricette della migliore tradizione italiana proponendole con un pizzico di originalità e innovazione”. Per i clienti che vorranno gustare la propria pizza comodamente a casa, sarà attivo il servizio delivery tramite l’app di Uber Eats o d’asporto anche con ordine online su ordina.pizzium.com.

Infine, i clienti più appassionati potranno unirsi alla famiglia dei Pizzium Lovers e scaricare sul proprio smartphone la Pizium Lovers Card, una carta fedeltà totalmente digitale disponibile nell’Apple Wallet per iPhone e in Google Pay per Android. Con la Pizzium Lovers Card si potranno accumulare punti pizza e ricevere tante sorprese dedicate.