Plant Milk Week dal 13 al 18 maggio: l’iniziativa di to.market Milano

Dal 2023, presso gli store to.market – i supermercati di Milano città e dintorni (Monza, Pavia, Brescia) – è possibile trovare il corner Plant Based Lovers: un reparto ideato dalla catena stessa, e dedicato esclusivamente a prodotti per la spesa a base vegetale e vegan. Per promuovere ulteriormente questa specifica gamma di offerta, per una settimana chi è interessato potrà partecipare alla Plant Milk Week: iniziativa che mira a incentivare il consumo di latte di origine vegetale, e che si terrà nel punto vendita di to.market Viale Tunisia a Milano dal 13 al 18 maggio.

L’impegno è grande, e vedrà la presenza in store di una hostess dedicata alla divulgazione nonché di LAV (Lega Anti Vivisezione), con la partecipazione anche di Essere Animali (da sempre in prima linea per chiudere gli allevamenti intensivi, e affinché la società riconosca i diritti agli animali).

Plant Milk Week da to.market: il programma

Il progetto Plant Based Lovers prende sempre più forma e sempre più in grande: da corner presso i to.market di Milano e limitrofi è diventato ora anche ecommerce con consegna in tutta Italia. La “Settimana del Latte vegetale” si inserisce bene all’interno di questa crescita: dal 13 al 18 maggio, presso il to.market di Viale Tunisia a Milano, la vendita di latte di origine animale sarà limitata in favore di tutte tutte le bevande vegetali, alle quali sarà applicata una scontistica del 30%. L’obiettivo è avvicinare quante più persone possibili alla conoscenza delle alternative vegan e plant based, ai benefici che apportano tanto agli esseri umani quanto agli animali, nonché far scoprire sapori che non tutti ancora conoscono o sanno apprezzare.

Al cinema, Food for profit

Non solo: mentre lo store di to.market in Viale Tunisia dedicherà molta attenzione alle bevande vegetali per sostituire il latte vaccino, giovedì 16 maggio alle 21h sarà anche proiettato il documentario ora sulla bocca di tutti (e nella coscienza di molti). Parliamo di Food for Profit, di Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi.

La giornalista italiana si mette in gioco in prima persona per mostrare e dar prova degli orrori presso gli allevamenti intensivi industriali, e mettere i politici davanti alle proprie stesse contraddizioni in merito (qui, il trailer del documentario). Potrà accedere chiunque tra clienti, fornitori, operatori del settore, curiosi: basterà recarsi nella data e nell’ora indicata presso il Cinema Arcobaleno, sempre in Viale Tunisia a Milano.