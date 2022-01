Plastica, PepsiCo punta a usare solo quella riciclata per le patatine

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

PepsiCo sempre più amica dell’ambiente: dopo l’annuncio di uno snack a base di carne vegana in collaborazione con Beyond Meat, infatti, ecco che la multinazionale a stelle e strisce ha comunicato l’intenzione di utilizzare entro il 2030 il 100% di plastica riciclata o rinnovabile per tutti i suoi pacchetti di patatine.

Più precisamente, l’obiettivo è quello di eliminare del tutto l’utilizzo di plastica a base fossile, che stando ai dati dell’azienda aiuterebbe a ridurre i gas serra fino al 40% per tonnellata di materiale di imballaggio. Si tratta, essenzialmente, di un approccio al modello di economia circolare: le nuove confezioni saranno costituite da plastica utilizzata in precedenza, mentre il contenuto rinnovabile proverrà da sottoprodotti delle piante, come olio da cucina usato e scarti di carta.

“Stiamo investendo con i nostri partner per costruire la capacità tecnologica necessaria” ha commentato Silviu Popovici, CEO di PepsiCo Europe. “Ora abbiamo bisogno di un quadro normativo appropriato in modo che gli imballaggi non diventino mai rifiuti”. La multinazionale, inoltre, ha intenzione di finanziare o collaborare allo sviluppo di efficaci sistemi di raccolta dei rifiuti in Europa, investendo in schemi come il Flexible Plastic Fund nel Regno Unito e REFLEX in Polonia.