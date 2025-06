Polignano perde uno chef e ne guadagna uno: arriva il Pashà

Come si dice: quando si chiude una porta, si apre un portone. Polignano a Mare non ha fatto in tempo a piangere la dipartita professionale di Martino Ruggieri e della stella Michelin che lo chef fenomeno transalpino portava con sé, che già deve asciugarsi le lacrime. È di pochi giorni fa infatti l’annuncio che il ristorante Pashà, indirizzo stellato di Conversano, sta per arrivare in città. E, proprio come suggerisce il nome, si prepara a farlo nel contesto sfarzoso di una storica masseria.

Il nuovo Pashà

Non solo ristorante, ma anche dimora. Così si descrive già sulla pagina Instagram il Pashà, creatura di Antonello Magistà che si prepara a sbarcare a Polignano a Mare. Dopo aver detto addio alla mistica location nel Palazzo di Seminario Vescovile a Conversano, Pashà si accomoda in Masseria Mancini. Una struttura storica del Trecento che farà da cornice alla nuova avventura di Magistà e dell’executive chef Michele Spadaro.

Una splendida notizia dicevamo, specie ora che la rottura di Martino Ruggieri con Grotta Palazzese è ancora calda. Polignano avrà perso una giovane promessa, ma di certo guadagna la certezza e il prestigio della stella di Conversano. Qui il menu di stampo siciliano incontrerà l’ospitalità tipica pugliese, in un contesto decisamente di lusso. Oltre al ristorante, Masseria Mancini offre camere deluxe, e sono in arrivo piscina e hammam, orto e frutteto, bar e forno a legna.

Sui social, Antonello Magistà commenta il trasferimento: “Giusta dose di malinconia perché non sono mai stato indifferente. Ma tanta bella e rinnovata energia per una nuova magia”. D’altra parte, la pagina Instagram del Pashà trasmette l’entusiasmo per il nuovo inizio, con buona pace di Conversano che dovrà fare a meno della sua unica stella Michelin.

Il più recent post del ristorante recita: “L’attesa: il preludio di un nuovo inizio. I vostri sensi vivranno un’esperienza da una nuova prospettiva. Stiamo curando ogni dettaglio per sublimare la vostra percezione. Masseria Mancini, la nostra nuova dimora, è il luogo dove la nostra filosofia trova piena espressione. Siete pronti a vivere questa nuova dimensione?”. La domanda retorica ne stimola un’altra: quando? Beh, c’è un’ulteriore buona notizia: il nuovo Pashà sarà pronto a fine giugno.