Polpette al pomodoro di Naturhouse: richiamo per rischio chimico

di Manuela 17 Gennaio 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto delle Polpette al pomodoro di Naturhouse a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 17 gennaio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 12 gennaio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Polpette al pomodoro, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Naturhouse. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è sempre Nutrisens – Bocage, quello con sede dello stabilimento a Loudun CesexSammarcolles, Francia.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 46077, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 maggio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 280 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazione superiore ai limiti consentiti dalla legge. Viene anche specificato che si è trattato di un richiamo in via precauzionale.

Nelle avvertenze i clienti che fossero in possesso di confezioni riconducibili al lotto sopra indicato, sono invitati a non consumarle e a restituirle presso il punto vendita di acquisto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede: