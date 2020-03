Pomodoro Datterino Salsa Pronta – Ipermontebello: richiamo per rischio fisico

E’ comparso un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Pomodoro Datterino Salsa Pronta a marchio Ipermontebello. Il motivo? Un rischio fisico (possibile presenza di vetro). Sul sito il richiamo porta la data del 5 marzo 2020, mentre sull’avviso di richiamo leggiamo che la data effettiva è quella del 4 marzo 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Pomodoro Datterino – Salsa Pronta, il marchio del prodotto è Iper e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Iper Montebello S.p.A. Il nome del produttore è Bottega di Sicilia S.r.L., il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Bottega di Sicilia e la sede dello stabilimento è C. da Capraro a Vittoria (RG).

Il numero di lotto del prodotto ritirato è D304/19, con data di scadenza o termine minimo di conservazione 311022 e 311222 (riporto fedelmente quanto scritto sull’avviso di richiamo), mentre l’unità di vendita interessata dal richiamo è la bottiglia da 330 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, in particolare la possibile presenza di vetro. Nelle avvertenze non è stato scritto nulla, ma va da sé che se si ha in casa il lotto indicato non bisogna consumarlo.