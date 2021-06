Ponte a Greve: incendio al centro commerciale Coop, clienti e personale evacuati

È scoppiato un incendio al centro commerciale Coop (Unicoop) di Ponte a Greve, in provincia di Firenze. Clienti e personale sono stati prontamente evacuati, fortunatamente non c’è stato nessun ferito.

Il centro commerciale, che comprende oltre alla Coop, fra gli altri, anche uno store Media World, è stato coinvolto oggi in un rogo. In pratica una nuvola di fumo causata dall’incendio si è levata dalla sommità del tetto del centro commerciale, così alta da essere visibile da diverse parti della città.

Diversi cittadini, vedendo il fumo, si sono allarmati e hanno cominciato a chiamare il centro di comando dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono così arrivati sia i pompieri che i Carabinieri. Intanto il personale e i clienti presenti all’interno dei locali, venivano evacuati.

Non è stato registrato nessun ferito e i Vigili del Fuoco hanno prontamente agito per spegnere l’incendio. Non si sa esattamente cosa sia accaduto.

Quello che è certo è che le fiamme sono partite dal tetto del centro commerciale dove, in quel momento, c’erano degli interventi in corso. Ora bisognerà capire cosa sia successo effettivamente e quanti siano stati i danni occorsi alla copertura. Tuttavia non sono stati segnalati danni o particolari problemi per le attività commerciali.

Non è certo la prima volta che succede una cosa del genere. L’anno scorso era toccato al Carrefour di Nichelino, in provincia di Torino, essere vittima di un incendio.