Supermercati: incendio al Carrefour di Nichelino, nessun ferito

Torniamo a parlare di supermercati, ma questa volta per segnalare che è scoppiato un incendio al Carrefour di Nichelino, in provincia di Torino. Al momento pare che non sia stato segnalato nessun ferito, anche se i dipendenti e i clienti presenti sono stati prontamente evacuati.

Tutto è accaduto in mattina, più o meno intorno alle ore 9. Al Carrefour di Nichelino, quello situato nel centro commerciale “I Viali” è scoppiato un incendio. Non appena ci si è accorti del rogo, il personale dipendente che era già al lavoro e i clienti presenti sul posto sono stati subito evacuati: non si hanno per ora notizie di feriti.

In loco sono prontamente giunte due squadre di Vigili del Fuoco che si sono subito occupate di spegnere il fuoco, anche se ci è voluto un po’. Ancora da chiarire le cause del rogo, ma l’ipotesi più accreditata al momento è quella che sia stato tutto provocato da un corto circuito occorso a un pannello fotovoltaico situato sul tetto dell’edificio (non è dato ancora sapere il motivo del corto circuito).

Consiglio: se oggi dovevate recarvi a fare la spesa lì, contattate prima il centro commerciale per essere sicuri che effettivamente sia aperto e agibile al pubblico. Nel frattempo potete dare un’occhiata ai negozi e supermercati di Nichelino che in questo periodo consegnano la spesa a domicilio se ne avete bisogno urgente.