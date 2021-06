Ponte a Greve: nuovo incendio al supermercato Coop

È scoppiato un nuovo incendio al supermercato Coop del centro commerciale di Ponte a Greve, in provincia di Firenze. Il fatto è che si tratta del secondo rogo nella medesima struttura a distanza di poche settimane.

Se ricordate, a inizio giugno era scoppiato un incendio che aveva richiesto l’immediata evacuazione di clienti e dipendenti. I Vigili del Fuoco, accorsi sul posto, avevano impiegato diverse ore per domare il rogo che aveva causato una colonna di fumo visibile anche a distanza.

Le fiamme erano partite dal tetto del centro commerciale, dove c’erano dei lavori di manutenzione in corso (uno dei testimoni aveva parlato dell’uso di una fiamma ossidrica, ma tutti gli altri presenti sul posto avevano negato). L’incendio aveva provocato diversi danni alla struttura.

E adesso di nuovo: nella giornata di ieri si è sviluppato un nuovo rogo nel punto vendita Coop.fi del Centro Ponte a Greve. Anche in questo caso l’incendio e la colonna di fumo relativa erano visibili da gran parte della città di Firenze.

Come durante l’episodio precedente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, domando le fiamme. Secondo quanto trapelato, il rogo sarebbe nato a causa di alcuni materiali incandescenti ancora presenti in loco. Inoltre pare che nei giorni scorsi, altri mini incendi si fossero sviluppati sempre per lo stesso motivo.

Nel frattempo le indagini sono in corso, anche se per ora il fascicolo aperto dalla Procura parla di incendio colposo a carico di ignoti.