Poormanger a Bologna apre l’11 aprile in via Delle Moline

Nasce a Torino, si espande, e arriva nel capoluogo dell’Emilia Romagna: Poormanger, originale brand italiano delle patate ripiene, apre a Bologna dopo aver lasciato il segno anche a Milano. L’inaugurazione sarà il prossimo 11 aprile, con una grande festa di apertura in piena zona universitaria: via Delle Moline 16/B.

Poormanger è nato tredici anni fa in Piemonte dall’idea semplice, ma ispirata e lungimirante, di tre amici: adottare l’anglosassone jacket potato, in versione italiana. L’apertura bolognese vedrà Poormanger insieme all’emiliana CIRFOOD, che ha acquisito il concept ma rispettandone le caratteristiche cardine: dalle ore 19 h si potrà assaporare il menu con la patata ripiena come protagonista, che esalterà gli ingredienti di qualità e i prodotti del territorio.

Jacket potato ispirate a Bologna

Abbiamo sentito Daniele Regoli, tra i fondatori di Poormanger, che ci ha raccontato come stessero cercando già da tre anni un locale adatto per l’apertura a Bologna. E, finalmente, lo hanno trovato: “Bologna era nel nostro mirino fin da subito ma non trovavamo la location giusta, finora. La zona universitaria è anche turistica e il menu con cui partiremo avrà 3 patate dedicate alla città: mortadella, ragu alla bolognese, polpette al sugo”.

Continua: “il tagliere che proponiamo sempre sarà di salumi e formaggi sarà fatto con i prodotti di questo territorio“. L’idea è comunque espandersi in altre città, e ci ha parlato di una prossima apertura probabilmente nel 2025.

Leopoldo Resta, Amministratore Delegato di CIRFOOD retail, aggiunge: “Bologna ha due significati per noi. Era già nei piani dei fondatori fin dall’inizio, e aprire nel cuore dell’Emilia è emblematico perché qui è partita più di 60 anni fa la nostra impresa cooperativa”.

Il menu di Poormanger

Mantecate con olio EVO e un pizzico di sale, le patate Poormanger sono farcite con creatività e rispetto per i prodotti tipici del territorio (in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna): formaggi, fondute, verdure, insaccati, salumi, salsiccia, pesce, salse e pesti, ma anche ricette regionali, preparate nella nostra cucina.

Nel menu di Poormanger sono protagoniste le patate ripiene ma non mancano zuppe del giorno e insalate, taglieri di salumi e formaggi, fino ai dessert.