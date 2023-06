Portofino: i ristoranti obbligati a mettere in menu prodotti e vini locali

di Manuela Chimera 7 Giugno 2023

Andiamo in Liguria perché qui sta facendo assai discutere la decisione di Portofino di obbligare i suoi ristoranti e locali a mettere in menu prodotti e vini locali. Non parliamo di suggerire o di una semplice promozione: no, qui si parla proprio di un obbligo per i locali della ristorazione di inserire nei propri menu almeno un tot di prodotti Doc della regione.

Portofino: nei ristoranti obbligo di prodotti locali?

Così come riportato da Radio Aldebaran (che pubblica anche un vocale del sindaco Matteo Viacava), ecco che il nuovo Piano del comune di Portofino prevede che gli esercidi di somministrazione degli alimenti e delle bevande, per sostenere i prodotti del territorio, siano obbligati da adesso in poi ad avere nel menu minimo tre prodotti di origine certificata provenienti dalla Liguria e sulle carte dei vini minimo tre etichette di aziende agricole o vinicole liguri.

Giustamente ci si chiede se sia lecito obbligare un esercizio privato a mettere per forza in menu vini e prodotti locali (anche perché questo aprirebbe la strada ad altri scenari: a questo punto perché non obbligare anche negozi di abbigliamento e scarpe a vendere per forza vestiti e scarpe prodotte in Liguria? Perché non obbligare le piccole librerie a vendere libri di autori liguri? E via dicendo).

Però per il sindaco Matteo Viacava questa è una decisione buona e giusta. Per il primo cittadino questo obbligo è un segnale che la città vuole dare visto che Portofino è un paese conosciuto in tutto il mondo. Si tratterebbe di un modo per pubblicizzare i loro prodotti, un qualcosa che incentiverà ancora di più rispetto a quanto già non si faccia i prodotti liguri locali.

Matteo Viacava ha poi continuato sostenendo che un’eccellenza del turismo come Portofino abbia preso questa decisione anche per far conoscere i loro prodotti in tutto il mondo. Per questo motivo hanno chiesto ai locali della ristorazione di inserire nel menu prodotti che loro già usano, vedi per esempio l’olio ligure o il pesto. Come Comune, gli è sembrata una cosa carina predisporre questo obbligo per dare ancora maggior valenza ai prodotti della loro cucina visto che sono una risorsa importante in quanto i turisti vengono qui sia per ammirare il paesaggio che per gustare i loro piatti.

Ok, il discorso fila e le motivazioni ci sono, ma probabilmente le critiche derivano dal fatto che si tratta di un obbligo. Staremo ora a vedere come reagiranno i ristoratori.