Posate per bambini Kinderbesteck di Leonardo: richiamo per rischio migrazione piombo

È stato appena pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto delle Posate per bambini Kinderbesteck di Leonardo. La causa è un rischio migrazione piombo. In questo caso sia l’avviso di richiamo che la data di pubblicazione dell’allerta sul sito coincidono: 9 novembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto ritirato è Posate per bambini 4 pz. / Kinderbesteck 4 tlg., mentre il marchio del prodotto è Leonardo Posate per bambini / Kinderbesteck e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Glaskoch B. jr. Gmbh + Co. Sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Glaskoch B. Koch jr. Gmbh + Co, con sede dello stabilimento in Industriestraße 23 D-33014 Bad Driburg.

Il numero di lotto di produzione ritirato è 48650, mentre la data di scadenza o termine minimo di conservazione in questo caso non è pertinente. L’unità di vendita interessata è quella da 4 posate per bambine – bambini (Cod. articolo: 018850-018851).

Il motivo del richiamo è il rischio migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, nello specifico la possibile migrazione di piombo. Nelle avvertenze non è stato specificato nulla, ma se si ha in casa questo lotto conviene non utilizzarlo.