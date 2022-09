Posina: il giovane chef Albert Carollo trovato morto nel suo ristorante

Il giovane chef Albert Carollo è stato trovato morto nel suo ristorante Al Lago di Posina. Ora si indaga per capire la causa del decesso.

di Manuela 21 Settembre 2022

Un altro lutto nel mondo della ristorazione, un altro giovane chef che ci lascia prematuramente: è morto Albert Carollo, chef del ristorante Al Lago di Posina. Carollo è stato trovato morto all’interno del suo ristorante e adesso si indaga sulle cause della sua morte.

Albert Carollo aveva solamente 42 anni. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto da alcuni dei suoi dipendenti all’interno del ristorante. Subito hanno chiamato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono arrivati velocemente in via Mulini per effettuare i rilievi del caso. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, quelli del nucleo operativo di Schio e anche quelli della stazione di Arsiero. Inoltre erano presenti anche il sindaco Adelio Cervo e il vice sindaco Andrea Cecchellero.

Tutto sarebbe accaduto il 18 settembre scorso, intorno alle 6.30 del mattino. Secondo le prime valutazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso. Tuttavia i Carabinieri hanno deciso di aprire comunque un’indagine per ricostruire quanto accaduto.

Albert Carollo lascia una moglie e due figli. I funerali si terranno venerdì alle ore 9.30 nella chiesa di Zugliano, città natale dello chef.

Ma Albert Carollo non è l’unico giovane chef morto di recente: sempre la settimana scorsa, a Campobasso, un altro giovane chef era stato trovato morto nella cucina del ristorante dove lavorava.