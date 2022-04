Preparato alimentare zuppa al gusto verdure di Tisanoreica: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 4 Aprile 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti del Preparato alimentare zuppa al gusto verdure di Tisanoreica a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 1 aprile 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 31 marzo 2022.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Tisanoreica Ginaluca Mech, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Gianluca Mech S.p.A., mentre il nome del produttore è Laboratoire PYC SAS, quello con sede dello stabilimento in Les Peliades 3 Batimenti B, Avenue d’Archimede 320 a Aix En Provence (Francia). Sugli avvisi non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Questi sono i numeri di lotto di produzione con relativa data di scadenza o termine minimo di conservazione dei prodotti interessati dal richiamo, con anche la denominazione di vendita esatta:

Kit Intensiva (contiene Preparato alimentare tipo Zuppa al gusto di verdure): numero di lotto 220207 con data di scadenza di giugno 2023 e numeri di lotto 220214 e 220221 con data di scadenza di ottobre 2023

Preparato alimentare tipo Zuppa al gusto di verdure: numero di lotto 21S3-03388 con data di scadenza di gennaio 2024 e unità di vendita rappresentata da 4 buste da 34 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze si raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e le scadenze indicate. Tuttavia il preparato alimentare in questione non presenta rischi per quei consumatori che non sono allergici al latte.